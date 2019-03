Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorrad fährt gegen Auto

Ein Kradfahrer wurde bei einem Unfall im Ulm am Mittwoch leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger in der Neue Straße in Richtung Münchner Straße. Hinter ihm fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Motorrad. Der Fahrer des Opel musste wegen des Verkehrs auf Höhe Grüner Hof bremsen. Der Kradlenker überholte den Opel. Der Autofahrer hatte zwischenzeitlich wieder beschleunigt. Beim Einscheren schätzte der Motorradfahrer den Abstand wohl falsch ein und stieß mit dem Auto zusammen. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Verkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

