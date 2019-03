Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Frontalzusammenstoß endet glimpflich

Am Mittwoch trugen drei Personen bei einem Unfall in Weiler leichte Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war ein Kleinbus in der Straße Pfaffensteig in Richtung unterwegs. In einer Kurve lenkte der 23-jährige Fahrer zu weit links. Auf der Gegenfahrbahn war ein VW unterwegs. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der Fahrer und eine 30-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Auch der 57-jährige Beifahrer im Golf wurde leicht verletzt. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

