Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Gelegenheit macht Diebe

Aus einem offenen Auto holte ein Unbekannter am Dienstag oder Mittwoch einen Geldbeutel.

Ulm (ots)

Dienstagvormittag stellte eine 28-Jährige ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Romualdstraße ab. Den Geldbeutel hatte die Frau in der Mittelkonsole liegen gelassen. Das sah auch ein Unbekannter. Weil die Frau den Pkw nicht verschlossen hatte, war es für ihn nicht schwer, an den Geldbeutel zu kommen: Er öffnete die Tür und holte ihn. Anschließend flüchtete er. Am Mittwoch bemerkte die Fahrzeugbesitzerin den Diebstahl. In dem Geldbeutel befand sich nicht nur die EC-Karte. Auch die Geheimnummer hatte sie dazugelegt. Der Täter ging zu einem Geldautomat und hob Bares ab. Die Frau kam zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten vom Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine Taschen oder Wertsachen in ihrem Auto liegen. Wenn Diebe darauf aufmerksam werden, haben sie leichtes Spiel. Gauner haben es nicht nur auf Geld und Navigationsgeräte abgesehen. Vor allem Taschen locken Täter an und haben in einem verlassenen Auto nichts verloren. Erst recht nicht, wenn es nicht verschlossen ist.

Außerdem empfiehlt die Polizei, die Geheimnummer niemals auf einem Zettel zusammen mit der Scheckkarte aufzubewahren. Auch dann nicht, wenn sie scheinbar "verschlüsselt" ist. Denn Diebe sind clever genug, die PIN als solche zu erkennen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Claudia Kappeler, Pressestelle

