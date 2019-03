Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Sekundenschlaf endet mit Unfall

Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwoch in Albershausen.

Gegen 6.30 Uhr fuhr auf der Bundesstraße ein 38-Jähriger von Uhingen in Richtung Schlierbach. In der Uhinger Straße rammte er mit seinem Citroen einen entgegenkommenden Dacia. Mit dem war ein 51-Jähriger unterwegs. Der Mann wich zuvor vergebens auf den Gehweg aus. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Citroen-Fahrer übermüdet und verfiel in einen Sekundenschlaf. Der Unfall sei von mehreren Autofahrern gesehen worden. Die seien ohne Anzuhalten weiter gefahren. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert Fahrer auf, jederzeit körperlich fit zu bleiben. Übermüdung und der damit verbundene Sekundenschlaf gilt als Mangel und führt in der Regel zu einer Strafanzeige. Zudem drohen Unfälle mit schweren Folgen für den Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

