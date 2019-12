POL-OL: ++Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger++Sexuelle Belästigung und Körperverletzung++Schwerer Raub in Innenstadt++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss++ Bereits am Freitagabend gegen 19:45 Uhr kommt es im Krezungsbereich der Ammerländer Heerstraße und Haarenfeld zu einem Unfall. Dabei fährt die Unfallverursacherin, trotz rotem Ampellicht für sie, in die Kreuzung ein und stößt dort mit einer anderen Autofahrerin zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass die Verursacherin unter Drogeneinfluss gefahren ist. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Kraftfahrzeuge darf die Verursacherin bis auf weiteres nicht mehr fahren.

++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger++ Am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr kommt es in der Moslestraße in Oldenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus. Der Fußgänger wollte die Moslestraße überqueren und tritt dabei zwischen zwei parkenden PKW auf die Fahrbahn. Für den Fahrer des Linienbusses war das vorher nicht zu erkennen, so dass eine sofort eingeleitete Vollbremsung und ein Ausweichmanöver, den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Fußgänger, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wird dabei schwer verletzt und in ein Oldenbugrer Krankenhaus eingeliefert. Zur Feststellung des Alkoholisierungsgrades, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

++Sexuelle Belästigung++ In der Samstagnacht gegen 03:15 Uhr kommt es in einer Oldenburger Innenstadtdiskothek zu zwei sexuellen Belästigungen. Die beiden Frauen hielten sich im Bereich der Tanzfläche auf, als zwei Männer ihnen zu nahe kommen. Die Männer berührten beide Frauen im Gesäß- und Intimbereich. Eine der Frauen forderte sofort die Männer auf dies zu unterlassen und schubste einen Täter von sich. Dieser Täter schlug der Frau daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Die Täter flüchteten aus der Diskothek in die Innenstadt und konnten von den fahndenden Einsatzkräften gefasst werden. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen.

++Schwerer Raub in Innenstadt++ In der Sonntagnacht gegen 02:00 Uhr kam es vor einer Pizzeria in der Wallstraße zu einem schweren Raub. Ein Angestellter der Pizzeria wurde dort von einer Person von hinten umklammert, eine weitere Person durchsuchte das Opfer und raubte ihm das Portemonnaie und ein Schlüsselbund. Die Täter können zunächst flüchten. Das Opfer selbst erkennt wenig später einen der Täter wieder. Dieser kann dann von der Polizei in der Innenstadt gefasst werden und das Raubgut wiedererlangt werden. Der Täter, der unter Rauschgifteinfluss stand und auch noch Rauschgift bei sich hatte, ist geständig.

