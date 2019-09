Polizei Essen

POL-E: Essen: 72-Jährige bei Alleinunfall auf Heidhauser Straße schwer verletzt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Eine 72-jährige Opel-Fahrerin wurde am Montag, 9. September, bei einem Alleinunfall auf der Heidhauser Straße schwer verletzt. Gegen 16.15 Uhr fuhr die 72-Jährige über die Heidhauser Straße in Richtung Velbert, als sie nahe der Einmündung Brosweg versuchte zu wenden und dabei über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei fuhr sie mehrere Verkehrsschilder sowie Poller um und fuhr schließlich gegen eine Hauswand. Die 72-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 61-jährige Zeugin hatte den Unfall beobachtet und Erste Hilfe geleistet. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Heidhauser Straße am Unfallort gesperrt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell