Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Vorweihnachtliche Verkehrskontrollen in der Stadtgemeinde Westerstede und der Gemeinde Apen**

Oldenburg (ots)

In der Vorweihnachtszeit wurden durch die Polizei Westerstede in Westerstede und Apen gezielt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol- / Betäubungsmittelkonsum durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten vier Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Bei einer jungen Dame konnte zudem eine größere Menge Cannabis an ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Im Zuge der Verkehrskontrollen konnten weiterhin fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche das Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Weiter wurden einige Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, welche offensichtlich vergessen hatten ihren vorgeschriebenen Sicherheitsgurt anzulegen. Bei zwei kontrollierten PKW war die Hauptuntersuchung fällig. Bei diesen Kontrollen wurden auch mehrere PKW und auch Fahrradfahrer festgestellt, bei denen die Beleuchtungseinrichtung defekt, bzw. nicht angeschaltet war.

