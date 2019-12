POL-E: Essen: Verkehrsunfall zwischen Krad und Autofahrerin - 17-jähriger Essener schwer verletzt

Polizei Essen

45149 E-Margarethenhöhe: Am gestrigen Mittwochmorgen (4. Dezember, kurz vor 8 Uhr) gerieten die Fahrerin (56) eines Kia Venga und der Fahrer (17) eines Krads an der kreisrunden Verkehrsinsel im Bereich Stensstraße, Ecke Hoher Weg durch die glatte Fahrbahn ins Rutschen und stießen daraufhin zusammen. Die Kia- Fahrerin wollte von der Stensstraße in die Straße Hoher Weg abbiegen, sah jedoch Fahrzeuglichter entgegenkommen. Daher bremste sie ihr Fahrzeug ab, geriet jedoch aufgrund der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Der 17-Jährige versuchte sein Krad ebenfalls zu bremsen, geriet durch die Glätte jedoch gleichermaßen ins Rutschen und stürzte mit dem Krad auf die Seite. Durch den unkontrollierten Sturz stieß der Essener mit seiner KTM gegen die Karosserie des abbremsenden Kia. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Essener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ChWi)

