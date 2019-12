Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271219-1155: Nach Unfall geflüchtet

Radevormwald (ots)

Ein silberner Kleinwagen hat am 2. Weihnachtstag gegen 05.45 Uhr auf der Kaiserstraße einen parkenden PKW gerammt und ist anschließend geflüchtet. Ein Zeuge war durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Der silberne Kleinwagen war zuvor auf der Kaiserstraße aus Richtung der Uelfe-Wuppertal-Straße kommend stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 137 so weit nach rechts kam, dass er seitlich gegen einen schwarzen VW Up prallte und diesen an der vorderen Fahrerseite massiv beschädigte. Der PKW mit Gummersbacher Städtekennung fuhr in Richtung Poststraße weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

