Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261219-1152: Fahranfänger musste nach Unfall zur Blutprobenentnahme

Waldbröl (ots)

Gegen 07.50 Uhr kam am ersten Weihnachtstag ein 22-Jähriger mit seinem Auto in Rölefeld von der Fahrbahn ab; die Fahrt endete auf dem Grundstück eines Anwohners an einem Strommasten. Warum der Mann, der erst seit knapp zwei Wochen im Besitz einer Fahrerlaubnis war, auf der geraden Strecke von der Fahrbahn abkam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Dazu beigetragen haben dürfte aber der Alkoholspiegel; ein Vortest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und stellte die fast noch druckfrische Fahrberechtigung sicher.

