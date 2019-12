Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 19.12.2019: Hakenkreuz am Auto hinterlassen+++Gegen Hausecke gefahren

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen und ein Drogentest

Bei einer Kontrolle, die am Mittwochnachmittag in der Neuen Bäue in Gießen stattfand, musste ein 28 - Jähriger mit zur Blutentnahme. Der Autofahrer war gegen 14.50 Uhr angehalten worden. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar Drogen genommen hatte. Ein Test verlief positiv.

Gießen: Hakenkreuze an Tür hinterlassen

Im Asterweg haben Unbekannte zum Wochenbeginn einen PKW beschädigt. Die Täter hatten in der Nacht zum Dienst die Fahrertür und die Motorhaube des Autos zerkratzt. An der Fahrertür wurde ein Hakenkreuz festgestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Einbruch in Auto

Die Scheibe eines Autos haben unbekannte am Mittwoch, zwischen 07.00 und 15.00 Uhr, in der Jahnstraße in Watzenborn-Steinberg eingeschlagen. Die Unbekannten hatten offenbar nichts entwendet. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Anhängerkupplung abmontiert

Im Äscherweg haben Unbekannte Teile einer Anhängerkupplung abmontiert und entwendet. Die Unbekannten hatten an dem Kombi der Marke Mercedes Benz den Kugelkopf offenbar zielgerichtet entfernt. Der Wert liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Vorderes Kennzeichen weg

In der Lahnstraße haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Donnerstagmorgen das Kennzeichen GI-AR 110 entwendet. Die Unbekannten hatten das Schild von einem Skoda abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Pohlheim/ Watzenborn-Steinberg: SAAB touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Ludwigstraße (Höhe 9) geparkten SAAB. Der schwarze PKW stand dort zwischen Dienstagabend (17.Dezember) 20.00 Uhr und Mittwochfrüh (18.Dezember) 11.00 Uhr. Der Schaden an Kotflügel und Spiegel wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Unbekannter beschädigt Hausecke

Zu einem Unfall kam es zwischen Dienstagabend (17.Dezember) 20.10 Uhr und Mittwochfrüh (18.Dezember) 8.45 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes gegen die Hausecke und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter 06401/91430.

Unfälle:

Gießen/Lützellinden: zu schnell unterwegs?

Eine 67-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr am Donnerstagfrüh (19.Dezember) aus Richtung Linden kommend nach Lützellinden und konnte nicht rechtzeitig in die Rheinfelser Straße abbiegen. Sie fuhr geradeaus in ein Gartengrundstück Am Hügel. Verletzt wurde glücklicherweise keiner, es entstand Sachschaden.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 37-jähriger Grünberger kam am Mittwoch (18.Dezember) wegen vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Straße von Stangenrod in Richtung Lehnheim in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Wasserdurchlauf und kam auf der Gegenspur zum Stehen. Der Grünberger verletzte sich dabei leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden an dem Wasserdurchlauf in Höhe von 1500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

