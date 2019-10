Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots)

Am Freitag zwischen 0:45 und 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Wilhelmstraße ein. Indem sie die Eingangstür aufhebelten, verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Wertschrank mitsamt des darin enthaltenen Bargelds.

Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 0721/666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell