Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 18.12.2019: Gießen: Scheckübergabe nach Benefiz-Konzert der katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Eine stattliche Summe von über 2.000 Euro kam am 30. November 2019 beim 23. Benefizkonzert der katholischen Polizeiseelsorge und des Polizeipräsidiums Mittelhessen zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen zusammen.

"Konzert und Spenden sind ein schöner Beleg für einen funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Umso mehr freut es mich, dass der ganze Abend einem guten Zweck zu Gute kam und eine Summe von 2050,59 Euro zusammengekommen ist. Etwa 500 Besucher konnten an diesem voradventlichen Abend neben dem grandiosen Auftritt des Landespolizeiorchesters weitere großartige Beiträge der mitwirkenden Sängerinnen und Sänger erleben", so Polizeipräsident Paul bei der Spendenübergabe am 17. Dezember 2019.

Pamela Stevens, stellvertretend für den Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen, bedankte sich bei Polizeiseelsorger Joachim Michalik sowie Polizeipräsident Bernd Paul und den Organisatoren Polizeioberkommissar Paul Sahm und Polizeioberkommissarin Sabine Richter. Die übergebene Spende war die Kollekte der Besucher, die den musikalischen Beiträgen sowie der gelungenen Moderation bei dem stimmungsvollen Adventskonzert Ende November lauschen konnten.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen (AKHD) wurde 2006 gegründet und ist Anlaufstelle für Familien mit Kindern, Jugendlichen sowie jungen erwachsenen Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Der AKHD fördert die Selbsthilfe, so dass sich Familien in ähnlicher Lebenslage austauschen und vernetzen können. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten die betroffenen Familien und sind wichtige Ansprechpartner für Situationen wie Trauer, Tod, Abschied und den Alltag mit einem erkranktem Kind.

Das Bild zeigt die symbolische Scheckübergabe (v. l): Polizeipräsident Bernd Paul, Paul Sahm, Pamela Stevens, Joachim Michalik, Sabine Richter, Vizepräsident Peter Kreuter

Spendenkonto des Kinder- und Jugendhospizdienstes Gießen:

Deutscher Kinderhospizverein e.V. Sparkasse Gießen IBAN-Nummer: DE48 5135 0025 0228 0269 62 Swift-BIC: SKGIDE5F

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell