POL-GI: Zeugenaufruf nach Diebstahl+++Einbruch in Garbenteich+++Spielekonsole gestohlen+++Unfälle & Unfallfluchten

Gießen: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Offenbar auf Alkohol hatten es Montagabend (16. Dezember) zwei Ladendiebe in einer Tankstelle in der Grünberger Straße abgesehen. Gegen 19.00 Uhr betraten zwei Unbekannte den Verkaufsraum. Während ein Verdächtiger sich aus dem gekühlten Regal mehrere Dosen Mischgetränke rausnahm, verwickelte der andere die Kassiererin in ein Gespräch. Plötzlich liefen Beide ohne die Ware im Wert von insgesamt fast 20 Euro davon. Beschreibung der Tatverdächtigen: Ein Mann ist Anfang 20 und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur, kurze rötliche Haare und trug Koteletten. Er war mit einer roten Basecap, einer olivfarbenen Jacke, einer grauen Jogginghose und schwarz-roten Turnschuhen bekleidet. Der Andere ist ebenfalls Angang 20, aber etwa 1,85 Meter groß. Er hat schwarze Haare und auffällige dunkle Augenbrauen. Er trug eine schwarze Jacke, einen grauen Schal, eine Mütze und eine Jeans. Wer hat die beiden Verdächtigen gestern Abend in der Grünberger Straße gesehen? Wer konnte den Vorfall beobachten? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Einbruch in Garbenteich

Unbekannte brachen zwischen 13.00 Uhr am Freitag (13. Dezember) und 10.00 Uhr am Sonntag (15. Dezember) in ein Einfamilienhaus in Garbenteich ein. Aus der Wohnung stahlen sie ein Portemonnaie inklusive verschiedener Karten und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Spielekonsole gestohlen

Eine Spielekonsole stahlen Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus in der Kornblumenstraße in Wieseck. Die Unbekannten hebelten am Montag (16. Dezember) zwischen 15.30 und 16.20 Uhr eine Wohnungstür auf. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Ladendiebin erwischt

Lebensmittel im Wert von fast 40 Euro stahl eine 44-jährige Frau aus Lich aus einem Discounter in der Ringstraße. Sie versuchte am Montag gegen 10.40 Uhr das versteckte Diebesgut an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Das konnte allerdings durch aufmerksame Angestellten verhindert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Diebin wieder.

Verkehrsunfälle:

Gießen/Westanlage: Beim Spurwechsel touchiert

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (15. Dezember) um 18.40 Uhr als eine 74-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Westanlage von der rechten Spur auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte. Dabei übersah sie einen neben sich fahrenden 28-jährigen Verkehrsteilnehmer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Unfallfluchten:

Gießen: Beim Ausparken touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Ausparken einen in der Schubertstraße geparkten Chevrolet Orlando. Der graue Wagen stand dort zwischen 18.30 Uhr am Sonntag (15. Dezember) und 12.10 Uhr am Montag (16. Dezember). Der Schaden an der Stoßstange wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht auf dem Parkplatz "Mensa"

3000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Renault Clio nach einem Ausparkmanöver am Montag (16. Dezember) auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den dort geparkten Clio in der Front und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Großen-Linden: Quadfahrer im Kreisel geschnitten

Am Samstag (14. Dezember) fuhr ein 17-jähriger Quadfahrer von der Goethestraße aus in den Kreisverkehr und wurde dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Leihgesterner Straße in den Kreisverkehr fuhr, offenbar geschnitten. Das Quad stürzte und der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Verletzt hat sich zum Glück niemand. Es handelt sich vermutlich um einen weißen PKW mit Gießener Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim/ Watzenborn-Steinberg: Stoßstange beschädigt

Am Donnerstag (12.Dezember) beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Ausparken einen Ford Focus auf einem Parkplatz in der Neuen Mitte. Als der Besitzer zurückkam, stellte er an seinem blauen PKW einen Schaden am Stoßfänger hinten rechts fest. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Zaun beschädigt

Am Montag (16. Dezember) zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses über die Rasenfläche Bleichstraße 22 und beschädigte dabei einen Zaun samt Pfosten. Er entfernte sich ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/Bahnhofstraße: Fußgänger angefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer berührte beim Fahren in der Bahnhofstraße (Höhe 90) mit seinem Außenspiegel am Montag (16. Dezember) um 18.00 Uhr den Arm eines Fußgängers. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

