Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 16.12.2019: Mehrere Angriffe und Attacken in Gießener Innenstadt+++Dieb nach versuchtem Klau von Katalysatoren erwischt+++Handbremse nicht angezogen

Gießen (ots)

Gießen: Offenbar grundlos attackiert

Nach zwei Personen fahndet die Gießener Polizei nach einer Attacke am frühen Samstagmorgen (gegen 01.00 Uhr) in der Gießener Ludwigstraße. Ein 23 - Jähriger und ein Bekannter hatten dort gerade eine Gaststätte verlassen, als sie von den beiden Unbekannten angesprochen wurden. Anschließend schlugen beide Männer auf den 23 - Jährigen ein. Auch als er schon am Boden lag, ließen die Männer nicht von ihm ab und traten zu. Sein Begleiter wurde ebenfalls verletzt, als er zu Hilfe kam. Die beiden Schläger flüchteten dann in unbekannte Richtung. Einer von ihnen soll einen dunklen Teint haben und eine auffällige weiße Jacke mit Fellkragen getragen haben. Er habe einen Vollbart und die Haare an den Kopfseiten sehr kurz geschnitten. Die zweite gesuchte Person soll ebenfalls einen dunklen Teint haben und eine dunkelblaue Weste getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Nach Schlag Bewusstsein verloren

Ebenfalls in der Ludwigstraße wurde ein 29 - Jähriger keine zwei Stunden danach von zwei Unbekannten angegriffen. Dabei bekam der Gießener einen Faustschlag ins Gesicht. Er ging dadurch zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Der 29 - Jährige war mit seiner Freundin gegen 02.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als er auf die beiden aggressiven Personen traf. Einer der beiden Unbekannte sagte noch etwas und schlug unvermittelt und überraschend mit der Faust zu. Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Er wird durch die Zeugen als sportlich und schlank beschrieben und soll etwa 185 Zentimeter groß sein. Die schwarzen Haare sollen seitlich kurz geschnitten sein. Die zweite Person soll etwa im gleichen Alter sein, er wird aber etwas kleiner geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schlägerei im Asterweg

Drei Personen im Alter von 20 und 22 Jahren wurden am Samstag, gegen 04.40 Uhr, durch vier Unbekannte angegriffen und durch Faustschläge verletzt. Die drei angegriffenen Personen gaben an, dass es sich bei den Tätern um Lands Männer handeln soll. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Mutmaßlicher Dieb erwischt

In der Holzheimer Straße konnte ein mutmaßlicher Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Verdächtige, ein 39 - Jähriger aus Georgien, hatte mit einer weiteren Person den Schrottplatz aufgesucht und behauptet, dass er sich dort umsehen wollte. Es stellte sich aber heraus, dass beide Männer sich mehrere Katalysatoren schnappten und über den Zaun warfen. Offenbar wollten die beiden Verdächtige die Sachen im Wert von etwa 1.400 Euro dann in einen dort abgestellten PKW zu laden. Zeugen bemerkten das Vorgehen. Dabei gelang es einem der beiden mutmaßlichen Diebe wegzurennen. Die andere Person stieg in den geparkten PKW. Einem Mitarbeiter der Firma gelang es, das Auto zu blockieren. Er hatte einen LKW in den Weg gestellt. Die zweite Person, die wegrannte, soll etwa 170 Zentimeter groß und dick sein. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. An der Hose sollen sich weiße Streifen befunden haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbrecher im Bürogebäude

In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in ein Gebäude in der Moorgasse in Lang-Göns eingestiegen. Die Unbekannten hatten zunächst an einem Fenster gehebelt und dann einfach die Scheibe eingeschlagen. Anschließend kletterten sie in das Büro und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Mit Bargeld verschwanden sie wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Wohnmobil

In der Gottlieb-Daimler-Straße haben Unbekannte am Samstagabend offenbar versucht, die Klimaanlage auszubauen. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und sich danach daran zu schaffen gemacht. Dabei wurden sie offenbar gestört und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Hinteres Kennzeichen

Das hintere Kennzeichen GI-NH1296 wurde in der Nacht zum Sonntag im Carl-Benz-Ring in Lich entwendet. Die Unbekannten hatten das Schild von einem Audi A 3 abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lollar: Vandalen auf dem Schulgelände

In der Schulstraße in Salzböden haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Die Täter hatten mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen und mehrere Weihnachtskugeln und eine Lichterkette beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Pedelec entwendet

Nicht von einem Schloss aufzuhalten waren Diebe am Sonntagabend in der Mühlstraße in Gießen. Die Täter hatten ein Schloss beschädigt und ein Pedelec der Marke Decathlon mitgenommen. Das schwarzblaue Rad hat einen Wert von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Hausfassade besprüht

In der Lautertalstraße haben Unbekannte am letzten Samstag an einem Wohnhaus einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Die Unbekannten hatten mit silberner Farbe die Hausfassade beschmiert. Die mutmaßliche Tatzeit war zwischen 22.30 und 23.55 Uhr.

Gießen: Urintest bei Kontrolle positiv

Bei einer Kontrolle von Samstagabend verlief der Urintest bei einem 25-jährigen Mann positiv. Beamte kontrollierten ihn gegen 18:35 Uhr im Schiffenberger Weg. Darüber hinaus wollte er eine Tasche vor den Ordnungshütern unauffällig verschwinden lassen: Darin befanden sich Marihuana und Haschisch. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Die Kontrolle endete mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: 47-jähriger pustet über 0,5 Promille

Mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrskartei sowie einem einmonatigen Fahrverbot muss ein 47-jähriger Fahrzeugführer rechnen. Der Mann fiel Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Licher Straße auf. Der Alkoholtest zeigte den Beamten 0,57 Promille an. Er wird in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle bekommen.

Verkehrsunfälle:

Reiskirchen: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 49 zwischen Gießen und Grünberg verletzten sich am Samstag (14. Dezember) drei Menschen. Eine 25-jährige war mit ihrem Fiat gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße nach Grünberg unterwegs. Plötzlich geriet sie in einer Kurve kurz vor der Abfahrt Saasen aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fiat krachte zunächst in einen entgegenkommenden Golf eines 53-jährigen Grünbergers und anschließend gegen einen Opel eines 53-jährigen Fahrers ebenfalls aus Grünberg. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Der Golffahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Der Opelfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die anderen Beteiligten wurden mit Krankenfahrzeugen in verschiedene Kliniken gebracht. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Zwei Autos nach Unfall abgeschleppt

Zwei Leichtverletzte und etwa 14.000 Euro Sachschaden waren die Folgen nach einem Unfall von Samstagabend auf der Bundesstraße 457. Beim Linksabbiegen (Abfahrt Richtung Birklar) prallte ein 24-jähriger Opelfahrer mit seinem Auto mit dem Ford Fiesta eines entgegenkommenden 36-jährigen aus Nidda zusammen. Der Opelfahrer war gegen 20.20 Uhr von Hungen nach Gießen unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Beide Insassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und ließen sich später in einem Krankenhaus behandeln. Ein Unternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Über ein Promille nach Unfall gepustet

Ein 64-jähriger Mann aus Gießen pustete nach einem Unfall von Sonntagnachmittag im Wettenbergring 1,1 Promille. Der Mercedes-Fahrer stieß gegen 17.00 Uhr an einer Fahrbahnverengung mit einem entgegenkommen Dacia eines 57-jährigen Mannes aus Gießen zusammen. Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigem. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Wache. Der Schaden an den Autos wird auf 1.100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Handbremse nicht angezogen? Auto rollt gegen drei Fahrzeuge

Ein Auto machte sich Samstagnachmittag (14. Dezember) vorm Eingang des Herkules Marktes in der Marburger Straße selbständig, nachdem der Fahrer offenbar vor dem Aussteigen vergaß, die Handbremse zu ziehen. Der Opel rollte zunächst auf die Straße und kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Hyundai. In der Folge rollte das Auto weiter und stieß mit einem Skoda und einem Peugeot zusammen. In der Dürerstraße kam der Zafira zu Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 9.000 Euro.

Unfallfluchten:

Lich: Sprinter nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Samstagnachmittag an der Ausfahrt Münzenberg nach einem weißen Klein-LKW (verm. Sprinter). Der Unbekannte war zunächst auf der Autobahn 45 unterwegs und geriet gegen 17.00 Uhr in der Ausfahrt "Münzenberg" von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er den Grünstreifen und krachte danach in die Außenleitplanke. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, war der Unfallverursacher nicht mehr da. Lediglich die Schäden an Außenleitplanken und Teile des Verursacherfahrzeuges stellten die Beamten fest. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Geschehen machen. Wer kann Hinweise auf den Sprinter geben? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Gießen: Unfallflucht in der Philipp-Reis-Straße

In der Philippp-Reis-Straße beschädigte ein Unbekannter einen geparkten weißen BMW. Das Auto stand dort am Donnerstag zwischen 10.30 und 16.00 Uhr. Der Schaden an der Beifahrerseite des BMW wird auf über 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Splitter nach Unfallflucht sichergestellt

Nach einem Unfall in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Watzenborn-Steinberg stellten Polizisten Glas- und Lacksplitter sicher. Ein unbekannterer Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 18.00 Uhr am Samstag (14. Dezember) und 11.00 Uhr am Sonntag (15. Dezember) einen geparkten gelben BMW. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden an der Fahrerseite des Autos in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Betonpfosten beschädigt

Offenbar beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter den Zaunpfosten eines Grundstücks in der Hauptstraße. Der Unfall ereignete sich Freitagabend (13. Dezember) zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Opel touchiert

200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht in der Senckenbergstraße. Ein Unbekannter touchierte zwischen 21.15 Uhr am Freitag (13. Dezember) und 15.00 Uhr am Samstag (14. Dezember) den geparkten schwarzen Astra. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell