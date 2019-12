Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 18.12.2019: Rucksacksicherstellungen und die Folgen+++38-Jährige festgenommen+++Herdplatte eingeschaltet

Gießen (ots)

Gießen: Rucksacksicherstellungen und die Folgen

Rucksäcke wurden einem 45 - Jährigen offenbar gleich doppelt zum Verhängnis. Der polizeibekannte deutsche Verdächtige wurde nach seiner Festnahme am vergangenen Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wegen Verdacht des Drogenhandels vorgeführt. Haftbefehl wurde erlassen. Das Ganze war vor etwa einem Jahr ins Rollen gekommen, als Schüler aus Gießen einen verdächtigen Rucksack fanden. Es stellte sich heraus, dass sich darin Drogen befanden. Die Untersuchungen an den am Rucksack sichergestellten Spuren erbrachten dann Hinweise auf den polizeibekannten Deutschen. Als die Beamten am Montag in der Wohnung des 45 - Jährigen in Gießen durchsuchten, lief der Gießener ihnen direkt in die Arme. Wieder fanden die Beamten bei dem mutmaßlichen Dealer einen Rucksack. Darin fanden sie Drogen und einen Schlagring. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Diebe erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben Diebe am Dienstag, zwischen 16.30 und 20.20 Uhr, aus einer Wohnung in der Tropauer Straße in Gießen erbeutet. Die Unbekannten waren unbemerkt in die Wohnung des Mehrfamilienhauses gelangt und durchsuchten dort mehrere Schränke und Behältnisse. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Herdplatte eingeschaltet

Wegen Verdacht der Brandstiftung haben Beamte der Gießener Kripo am Dienstagabend Ermittlungen aufgenommen. In einer Wohnung im Aulweg kam es am Dienstagabend zu einem Brand. Möglicherweise drangen Unbekannte in die Wohnung und schalteten absichtlich die Herdplatte, auf dem sich Gegenstände befanden, ein. Glücklicherweise blieb der Schaden noch glimpflich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: 38 - Jährige festgenommen

Am frühen Montagmorgen kam es in der Licher Straße in Oppenrod zu einem Polizeieinsatz. Offenbar hatte eine 38 - Jährige einen 39 - Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der schwer verletzte Mann gelangte nach dem Angriff zu einer Nachbarin. Die verständigte Polizei konnte wenig später die 38 - Jährige festnehmen. Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes wurden eingeleitet. Die deutsche Staatsangehörige wurde einen Tag später auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die 38 - Jährige wurde in eine Haftanstalt eingeliefert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Allendorf: Mülltonne gerät in Brand

Am frühen Montagmorgen geriet eine Mülltonne in der Allendorfer Straße in Climbach in Brand. In der Folge wurde noch gelagertes Holz und ein Unterstand beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Möglicherweise hatte sich Glut in dem Mülleimer entzündet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Offenbar beim Klauen verletzt hat sich ein 26 - Jähriger am Dienstagabend in einem Kaufhaus im Seltersweg. Der Verdächtige hatte wohl fast ein Dutzend Kleidungsstücke an sich genommen und anschließend die Diebstahlssicherungen entfernt. Dabei verletzte er sich und beschmierte die Kleidung mit Blut. Ein Zeuge hatte das Geschehen mitbekommen und hielt den Asylbewerber aus Algerien bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er hatte Waren im Wert von etwa 700 Euro dabei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Unfälle:

Pohlheim: Verkehrsschild beschädigt

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (18.Dezember) um 4.45 Uhr, als eine 39-jähriger Verkehrsteilnehmer von der Dorf-Güller-Straße in den Admonter Ring abbiegen wollte. Dabei kam er mit seinem PKW von Straße ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte aber kurz darauf von einem Zeugen an der Weiterfahrt gehindert werden. Alarmierte Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen. Die polizeilichen Maßnahmen endeten mit einer Blutentnahme bei dem Fahrer auf der Wache. Der Schaden wird auf 2700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend (16.Dezember) um 17.00 Uhr kam es in der Londorfer Straße zu einem Unfall, bei dem sich eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin leicht verletzte. Ein 69-jähriger, der von einem Parkplatz in die Londorfer Straße einbiegen wollte, übersah die 51-jährige, die die Londorfer Straße aus Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zu einer Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

Grünberg/B49: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwochfrüh (18.Dezember) um 9.15 Uhr als eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Richtung Flensungen auf die Alsfelder Straße einbiegen wollte. Sie übersah dabei den PKW einer 41-jährigen Grünbergerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden wird auf 3300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell