Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261219-1150: Firmeneinbruch in Vollmerhausen

Gummersbach (ots)

In die Geschäftsräume eines Metallhandels an der Vollmerhauser Straße sind Unbekannte zwischen 13.00 Uhr am 21. Dezember und 07.40 Uhr am 23. Dezember eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und fanden bei der Durchsuchung neben einer Geldkassette auch einen kleinen Tresor. Den Tresor, der zwar verschlossen aber leer war, ließen die Täter auf ihrer Flucht noch auf dem Firmengelände zurück; eventuell wurden die Täter beim Abtransport gestört. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

