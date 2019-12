Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261219-1148: Einbrecher auch an den Weihnachtstagen aktiv

Bergneustadt, Gummersbach, Wipperfürth (ots)

Fünf Wohnungseinbrüche hat die Polizei in den vergangenen Tagen aufgenommen. In Gummersbach-Windhagen waren Einbrecher zwischen 18.25 und 20.05 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag in ein Einfamilienhaus an der Hückeswagener Straße eingedrungen; sie entwendeten ein Laptop, ein Handy sowie eine Uhr. An Heiligabend waren Einbrecher in Wipperfürth und Gummersbach-Strombach unterwegs. Zwischen 15.40 und 20.30 Uhr konnten Diebe in Wipperfürth-Niederwipper die Kellertür eines Einfamilienhauses aufbrechen und entkamen mit Bargeld und Schmuck. In der Gummersbacher Straße "Im Tal" hebelten Unbekannte zwischen 18.30 und 20.30 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und stahlen Schmuck. In Bergneustadt kamen Einbrecher am 23. Dezember zur hellen Tageszeit. Zwischen 10.30 und 12.15 Uhr drangen sie in ein Einfamilienhaus in der Längestenstraße ein. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden sie einen großen Tresor vor. Diesen schleiften sie vor das Haus und luden ihn offenbar in ein Fahrzeug um, mit dem sie unerkannt entkommen konnten. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Siefchen" (Gummersbach-Reininghausen) kamen Einbrecher zwischen 13.00 Uhr am 23. Dezember und 10.00 Uhr an Heiligabend. Hier hebelten die Täter eine Kellertür des Hauses auf, entwendete aber auf den ersten Blick nichts. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

