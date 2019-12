Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zu Meldung "01219-1141: 52-Jähriger unter Betrugsverdacht in Untersuchungshaft"

Gummersbach (ots)

Nach der Pressemeldung von Freitag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4475497) hat sich inzwischen ein weiterer Hotelbetrieb aus dem Bereich Wipperfürth gemeldet, der vermutlich ebenfalls von dem Beschuldigten auf den Kosten der Beherbergung sitzen gelassen wurde. Auch in diesem Fall hatte sich der damalige Gast Pakete an die Hotelanschrift liefern lassen. Weiterhin konnte zwischenzeitlich geklärt werden, dass der Beschuldigte im Sommer diesen Jahres ein grünes Cabriolet der Marke MG genutzt hat; an diesem waren gestohlene Kennzeichen aus Luxemburg angebracht. Hotelbetriebe, die womöglich ebenfalls von dem Beschuldigten betrogen worden sind, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

