Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 231219-1145: Kindergärten im Visier von Einbrechern

Marienheide / Reichshof (ots)

Einen vollendeten und einen versuchten Einbruch in Kindergärten haben Einbrecher am Wochenende in Marienheide-Rodt und Reichshof-Odenspiel verübt. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (20. Dezember) und 09.00 Uhr am Sonntag hebelten Unbekannte in der Müllenbacher Straße ein Fenster auf und durchsuchten die Gruppenräume sowie mehrere Schränke; ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden. In der Straße "Unter der Kirche" in Reichshof-Odenspiel wollten Einbrecher gegen 04.40 Uhr am Samstag (21. Dezember) ebenfalls ein Fenster eines Kindergartens aufhebeln, lösten dabei aber einen Alarm aus und flüchteten. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

