Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 40 Kisten Leergut entwendet

Vermutlich am frühen Sonntagmorgen, zwischen 2 und 9.30 Uhr, überstiegen Unbekannte die verschlossene Tür eines Verschlags hinter einer Imbiss-Verkaufshütte auf dem Heilbronner Weindorf. Die Hütte befand sich in gegenüber eines ehemaligen Schuhgeschäfts in der Straße Am Kieselmarkt. Aus diesem Verschlag wurden 40 leere Kisten Sprudel entwendet. Wem in der Nacht zum Sonntag im dortigen Bereich etwas verdächtig vorkam, der wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 140 2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell