POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2019

Nachdem am 13. September ein 25-Jähriger in der Heilbronner Paulinenstraße mutmaßlich durch einen Messerstich schwer verletzt wurde, konnte inzwischen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 46-jährige Algerier wurde einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ, der in Vollzug gesetzt wurde. Wie berichtet (siehe PM vom 16. September) hielt sich ein 25-Jähriger mit einer Frau auf dem Gehweg der Paulinenstraße auf, als der damals Unbekannte mit seinem Fahrrad heranfuhr und an der Handtasche der Frau hängen blieb. Nach einem verbalen Streit stach der Radfahrer mit einem spitzen Gegenstand auf seinen Widersacher ein und flüchtete. Das Opfer musste notoperiert werden. Inzwischen geht es ihm wieder besser. Aufgrund der Tat wurde von der Heilbronner Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach umfangreichen Ermittlungen und dank guter Beschreibungen des Täters geriet der 46-Jährige in den Fokus der Ermittler. Nach einigen Observationsmaßnahmen griffen Kriminalbeamte am vergangenen Freitag zu und nahmen den Mann vor seiner Wohnung fest. Bei einer ersten Vernehmung gab er an, dass er sich verteidigt habe, weil er angegriffen worden sei. Der Tatverdächtige lebt schon seit 1995 in Deutschland und ist polizeibekannt.

