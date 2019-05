Polizei Düren

POL-DN: Beim Ausparken Mofa-Fahrer verletzt

Düren (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mofa kam es am Montagnachmittag auf der Arnoldsweilerstraße.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mann aus Kreuzau mit seinem Mofa die Arnoldsweilerstraße. Er kam aus Richtung Schoellerstraße und war in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als plötzlich vom rechten Fahrbahnrand ein Pkw in den fließenden Verkehr einfuhr. An dessen Steuer saß ein 24 Jahre alter Dürener, der seine Fahrt in Richtung Hans-Brückmann-Straße aufnehmen wollte.

Der Mofa-Fahrer geriet ins Schlingern, prallte gegen das Heck des anfahrenden Wagens und kam zu Fall. Mit schweren Verletzungen musste er später durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine im Wagen anwesenden Kinder im Alter von einem und drei Jahren blieben unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

