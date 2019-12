Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221219-1142: Keine Beute bei Einbruch in Kindergarten

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Wallefeld haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (20. Dezember, 16.00 Uhr) und Samstagmittag (12.30 Uhr) in einen Kindergarten an der Straße "Gosser Berg" eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten die Einbrecher nichts Verwertbares finden, so dass sie ohne Beute davon zogen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

