POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 29.11.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.12.2019, 12:00 Uhr

Andernach (ots)

Verkehrsunfälle - Dienstgebiet

Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 18 Verkehrsunfälle, bei denen drei Personen leicht verletzt wurden. In einem dieser Fälle entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser konnte jedoch im Rahmen der anschließenden Ermittlungen zeitnah ermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Verursacher leichtverletzt - Kruft, B 256, FR Mendig

Am 30.11.2019 um 03:56 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die B 256 in der Gemarkung Kruft aus Richtung Kretz kommend in Fahrtrichtung Mendig. In Höhe der Ortslage Kruft verlor der Pkw-Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Außenschutzplanke. In der Folge schaukelte sich der Pkw auf, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach in mitten der Fahrbahn zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer konnte sich im Anschluss selbständig aus dem Pkw befreien. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde, nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,21 Promille ergeben hatte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Auch die Außenschutzplanke wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Straßenmeisterei Kruft verständigt werden musste. Während der Aufräumarbeiten musste der Verkehr über den Ortskern von Kruft abgeleitet werden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Andernach, Koblenzer Straße/Werftstraße

Am 30.11.2019 um 23:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Koblenzer Straße in Andernach aus Richtung Landsegnung kommend in Fahrtrichtung Werftstraße. Hierbei befuhr er die rechte Fahrspur der in diesem Bereich zweispurigen Koblenzer Straße. Kurz vor der Kreuzung Koblenzer Straße/Werftstraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer mit seinem Pkw auf die linke Fahrspur zu wechseln. Hierbei übersah er den von hinten auf der linken Fahrspur herannahenden Pkw eines ebenfalls 20-jährigen Mannes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach Eintreffen der Polizei stritt der Unfallverursacher seine Fahreigenschaft ab. Vielmehr gab er an, dass sein Bekannter gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers konnte vorerst nicht sichergestellt werden, da er nicht mitgeführt wurde. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrereigenschaft dauern an.

Verkehrsunfallflucht - Mülheim-Kärlich, Industriestraße 46, Parkplatz Schuh-Center

Am 30.11.2019 gegen 15:00 Uhr touchierte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Koblenz auf dem Parkplatz des Schuh-Centers im Industriegebiet von Mülheim-Kärlich beim Ausparken einen neben ihr parkenden Pkw. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin notierte und die Polizei verständigte. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte die Unfallverursacherin samt Fahrzeug an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin konnten in der Folge frische Unfallspuren festgestellt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Strafanzeigen

Räuberischer Ladendiebstahl - Andernach, Koblenzer Straße

Am Samstag, den 30.11.2019, gegen 16:20 Uhr betrat ein 20-jähriger Mann ein Schuhgeschäft in der Koblenzer Straße in Andernach. Hier nahm er sich Turnschuhe im Wert von ca. 75EUR aus dem Regal, riss die Diebstahlssicherung ab und flüchtete aus dem Schuhgeschäft. Der Vorfall wurde von einer Mitarbeiterin, sowie weiteren Zeugen beobachtet, die den Ladendieb vor dem Schuhgeschäft stellten und festhielten. Hierbei versuchte der Ladendieb mehrfach zu flüchten und das Diebesgut zu verteidigen, indem er wild um sich schlug und einem einschreitenden Passanten gezielt gegen die Hand und den Oberkörper schlug. Nach Eintreffen der Polizei und erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde der Ladendieb wegen räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er bei der Tatausführung augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Mehrere Brandereignisse in Andernach - Parkplatz Geysir, Salierstraße und Güterbahnhof

Am 01.12.2019 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:05 Uhr kam es zu mehreren Brandereignissen im Stadtgebiet von Andernach. Zunächst wurden hiesiger Dienststelle um 00:39 Uhr zwei in Vollbrand stehende Pkws auf dem Parkplatz gegenüber des Geysir-Zentrums in Andernach gemeldet. Hier geriet augenscheinlich ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand, wodurch die Flammen auf einen daneben geparkten Pkw übergriffen und auch diesen in Vollbrand setzten. Der Brand konnte im Anschluss zeitnah durch die FFW Andernach gelöscht werden. Durch die Löscharbeiten wurden neben den ausgebrannten Fahrzeugen auch 6 weitere Pkws mit Löschschaum überdeckt. Ob diese hierdurch beschädigt wurden, bedarf der weiteren Abklärung. Verletzt wurde niemand. Gegen 01:45 Uhr erhielt hiesige Dienststelle dann die Mitteilung, dass in der Salierstraße in Andernach eine Mülltonne in einem Hinterhof brenne. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war der Brand bereits durch die FFW Andernach gelöscht worden. Da die Mülltonne vor Brandausbruch an einer Hausfassade abgestellt war, wurde neben der Mülltonne auch die Hausfassade und ein darüber befindlicher Balkon erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Aus welchem Grund die Mülltonne in Brand geraten ist, konnte vor Ort vorerst nicht geklärt werden. Die Bewohner des Anwesens konnten nach erfolgter Lüftung durch die FFW Andernach wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Kurze Zeit später konnte gegen 02:04 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeugbrand am alten Güterbahnhof in Andernach festgestellt werden, sodass die FFW Andernach umgehend verständigt wurde. Hierbei konnte ferner festgestellt werden, dass zeitgleich in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeugbrand auch ein großer Müllcontainer brannte. Sowohl das Fahrzeug als auch der Müllcontainer konnten zeitnah durch die FFW Andernach abgelöscht werden. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Ermittlungen hierzu und ob alle drei Brandereignisse in Zusammenhang stehen, dauern derzeit an. Die Gesamtschadenssumme aller Brände kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. In diesem Rahmen bittet die Polizei Andernach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Brandereignissen geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung in Gaststätte - Andernach, Hochstraße

Am 01.12.2019 gegen 03:40 Uhr gerieten drei 17-jährige Jugendliche in einer Andernacher Gaststätte auf der Hochstraße mit einer männlichen Person in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Streitigkeiten versetzte die männliche Person einem der Jugendlichen einen Faustschlag auf die Nase und dem anderen Jugendlichen einen Faustschlag auf das Auge. Anschließend verließen die Jugendlichen die Gaststätte und suchten das Krankenhaus auf. Hier wurden eine gebrochene Nase und ein Hämatom am Auge diagnostiziert. Der Täter konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert werden.

Diebstahl aus Pkw - Andernach, Cranachstraße

In der Zeit zwischen 25.11.2019, 15:45 Uhr und 29.11.2019, 11:10 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in der Cranachstraße in Andernach ein hochwertiger Pkw der Marke Mercedes-Benz AMG CLS aufgebrochen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren das Lenkrad fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Diebstahl aus Transporter - Urmitz/Rh., Dorfplatz

Am 01.12.2019 schlugen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr die Seitenscheibe eines Transporters ein, welcher auf dem Dorfplatz in Urmitz/Rh. abgestellt war. Nach dem Einschlagen der Scheibe öffneten die Täter von innen die Beifahrertür und entwendeten aus dem Innenraum 12 Kisten Cola/Limo sowie zwei Kisten Rum. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Trunkenheitsfahrt - Weißenthurm, Pielau

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Pielau in Weißenthurm konnte am 01.12.2019 gegen 00:10 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung hiesiger Dienststelle bei der 44-jährigen Pkw-Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille, sodass der Pkw-Fahrerin eine Blutprobe auf hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde im Anschluss untersagt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein der Unfallverursacherin konnte nicht sichergestellt werden, da dieser nicht mitgeführt wurde.

Sonstiges

Motocross-Motorrad entzieht sich der Verkehrskontrolle - Andernach, Stadtgebiet

Am 29.11.2019 gegen 08:30 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Andernach in der Aktienstraße in Andernach ein Motocross-Motorrad einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da an dem besagten Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Nach Einschalten der Anhaltesignale, sowie Blaulicht und Martinshorn erhöhte der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Plaidt deutlich und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr der Motorradfahrer über die L 117 bis zur Abfahrt "Südhöhe", wo er die L 117 verließ. Im Anschluss bog der Motorradfahrer nach links in die Lohmannstraße und fuhr über die Überführung der B 9 entgegen der Einbahnstraßenregelung in Richtung Hammerweg weiter. An der Einmündung Hammerweg/Lohmannstraße fuhr der Motorradfahrer anschließend auf einen Fuß-/Radweg auf, wo der Sichtkontakt zum Motorradfahrer verloren ging. Dieser konnte in der Folge unerkannt entkommen. Bei dem mitgeführten Motorrad handelte es sich um ein schwarzes Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen, vermutlich 125 ccm. Der Motorradfahrer war ca. 180 - 190 cm groß und schlank. Er trug eine grün-schwarze Jacke, einen orange-schwarzen Motorradhelm und einen blauen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise zum Motorradfahrer werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

