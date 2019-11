Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Braubach (ots)

Am 28.11.2019 kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberalleestraße 9 in Braubach. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr hier gegen den Außenspiegel eines vor dem Blumengeschäft "Vergiss mein nicht" geparkten VW Golf Cabrios. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen?

