Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots)

Der Aufmerksamkeit eines 27-jährigen Mannes ist es zu verdanken, dass einem Mann am Montagnachmittag im Stadtgebiet geholfen werden konnte. Dem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer war gegen 17 Uhr ein Auto aufgefallen, das an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Logenstraße am Fahrbahnrand stand. Als er den Mann auf dem Fahrersitz ansprechen wollte, stellte der 27-Jährige fest, dass dieser sich nicht mehr bewegte. Er handelte sofort, zog den Mann aus dem Auto und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm wenig später und konnte den bewusstlosen Mann reanimieren. Der 61-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. |cri

