Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201219-1140: Firmeneinbruch in Kobeshofen

Hückeswagen (ots)

Gegen 02.00 Uhr am Freitagmorgen (20. Dezember) haben Unbekannte in eine Firma im Industriegebiet Kobeshofen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster am Firmenkomplex in der Straße Stahlschmidtsbrücke auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Büroräume. Dabei fiel Ihnen auch eine Geldkassette in die Hände, die sie aufbrechen konnten. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

