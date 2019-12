Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201219-1139: Abendlicher Einbruch in Engelskirchen-Hardt

Engelskirchen (ots)

Eine einstündige Abwesenheit nutzten Einbrecher am Donnerstagabend (19. Dezember) zum Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Olpener Straße. Eine Hausbewohnerin hatte zwischen 17.50 und 18.50 Uhr das Haus verlassen und musste bei Ihrer Rückkehr feststellen, dass Unbekannte bei ihr eingebrochen hatten. Die Täter waren durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster in das Haus eingestiegen und hatten Schmuck und zwei EC-Karten gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

