Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191219-1136: Zwei Einbrüche im Industriegebiet Radevormwald

Radevormwald (ots)

In zwei an der Albert-Einstein-Straße gelegenen Bürogebäuden sind Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (17./18. Dezember) eingestiegen. In einem Fall hebelten die Täter ein Fenster, im anderen eine Türe auf, um in die Gebäude zu gelangen. Dort durchwühlten sie zum Teil die Büros und richteten durch Aufbrechen von Schubladen, Schränken und Türen weiteren Schaden an. An einem der Tatort verdeckten die Einbrecher zudem Scheinwerfer, die den Außenbereich ausleuchteten. Die Diebe waren offenbar nur auf Bargeld aus, da sie ansonsten keine weitere Beute mitnahmen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

