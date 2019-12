Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191202.1 Itzehoe/Hohenlockstedt: Zeugen nach Raubtaten gesucht!

Itzehoe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist es zu Raubtaten in Itzehoe und Hohenlockstedt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 19.45 Uhr war der 56-jährige Geschädigte aus Itzehoe zu Fuß in der Straße Kogge in Itzehoe unterwegs, als ihn plötzlich zwei unbekannte Täter tätlich angriffen und zu Boden brachten. Anschließend entrissen die Unbekannten dem Geschädigten seine mitgeführte Stofftasche und flüchteten mit dem Diebesgut in Richtung Graf-Egbert-Ring. Der Itzehoer zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Bei den Tätern soll es sich um Männer gehandelt haben, die etwa 170 cm und 185 cm groß waren. Einer von ihnen soll eine dunkle Oberbekleidung getragen haben.

In Hohenlockstedt kam es gegen 22.40 Uhr zu einem Raub. Der 61-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Kleine Mittelstraße. Dort kamen ihm drei unbekannte Täter entgegen und forderten ihn zur Geldherausgabe auf. Sie traten auf den Hohenlockstedter ein und nahmen seine Geldbörse an sich. Die Täter flohen in Richtung Ortskern.

Alle drei Täter hatten ein südländisches Aussehen.

Wer Hinweise zu den jeweiligen Tätern geben kann oder die jeweiligen Geschehnisse beobachtet hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.

