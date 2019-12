POL-IZ: 191202.2 Meldorf: Autospiegel abgetreten

Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht vom Samstag, 30.11.19 auf Sonntag, 01.12.19, kam es in Meldorf im Bereich der Süderstraße und der Rosenstraße zu etlichen Sachbeschädigungen. Vermutlich in der Zeit zwischen 21.45 und 04.00 Uhr haben Unbekannte diverse Spiegel von Autos abgetreten und einen Schaden von etlichen Hundert Euro angerichtet. Die Polizei in Meldorf sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen oder gehört haben. Hinweise bitte an die Polizei in Meldorf unter 04832-2035 0

