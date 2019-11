Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191128.4 Burg: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Burg (ots)

Von Mittwoch auf heute ist es in Burg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder die das Geschehen beobachtet haben.

Am Mittwoch, 15.00 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Golf auf dem Grünstreifen der Hochdonner Chaussee unmittelbar vor dem Baustellenbereich der Lindenstraße in Fahrtrichtung Ortskern ab. Als er am Donnerstag um 08.30 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, entdeckte er, dass sein linker Außenspiegel offenbar durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden war. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 150 Euro belaufen, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese sollten sich in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell