Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7 - Jalm: Lkw-Kontrollen im Norden

A7-Jalm (ots)

Im Rahmen der TISPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" wurde eine für den Donnerstag (17.10.19) auf der A7 vorgesehene Kontrolle des Schwerlastverkehrs wetterbedingt abgeändert. Geplant war, den LKW-Verkehr in Richtung Süden auf den Parkplatz Jalmer Moor zu leiten und dort zu kontrollieren. Aufgrund des starken Sprühregens war durch die Gischt auf der Autobahn ein gefahrloses Anhalten der Fahrzeuge nicht möglich, so dass die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in die mobile Kontrolle gingen. Rund um die Flensburger Autobahnzufahrten wurden 24 LKW einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen.

Besondere Schwerpunkte lagen auf der Überprüfung der Einhaltung der Fahrpersonalvorschriften, der Kontrolle der ordnungsgemäßen Ladung und deren Sicherung sowie der Zustand der Fahrzeuge.

Es wurden:

- elf Anzeigen wegen Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften

- eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung

- zwei Anzeigen Handybenutzung

- zwei Anzeigen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz wegen fehlender, bzw. mangelhafter Lizenz

- eine Anzeige Fahren ohne Fahrerlaubnis mit der Untersagung der Weiterfahrt, Anlegen der Parkkralle,

gefertigt.

