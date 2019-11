Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191128.1 Hennstedt (Dithm.): Führt das Cap zum Täter?

Bereits am 16. Oktober 2019 hat ein Unbekannter durch eine Manipulation an einem Hydranten in Hennstedt einen erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können - möglicherweise gehört ihr ein Cap, das die Beamten am Einsatzort fanden. Kurz nach 19.00 Uhr rückte eine Streife in die Mittelstraße aus, weil dort eine Wasserfontäne aus einem Hydranten auf einer Baustelle sprudeln sollte. Vor Ort gab sich der Bauherr zu erkennen, der gegen 18.30 Uhr die baulichen Tätigkeiten beendet hatte. Im Zuge dessen beabsichtigte er, das Standrohr aus dem Hydranten zu entfernen, was allerdings wegen eines Defektes misslang. Zur Sicherung des Rohres habe er Material von Zuhause holen wollen. Bei Verlassen der Baustelle sah er drei Jugendliche in der Nähe des Hydranten und bevor er zurückkehrte, hatte jemand das Standrohr aus dem Hydranten entfernt, so dass rund 80 m³ herausflossen und in ein benachbartes Haus eindrangen. Der dabei entstandene Schaden dürfte nicht gerade gering sein liegen. Der Anzeigende schloss aus, dass das Standrohr sich allein entfernt haben könnte. Aufgrund des hohen Druckes auf das Rohr war das Lösen alles andere als ungefährlich. Am Hydranten fand die Polizei ein graues Cap, das einem möglichen Täter beim Abdrehen des Standrohres vom Kopf gespült worden sein könnte. Hinweise zu dem Täter, den vor Ort aufhältigen Jugendlichen, zwei Jungen und einem Mädchen, oder zu der Kappe nimmt die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 entgegen. Im Anhang an die Meldung befindet sich ein Bild der sichergestellten Mütze.

