Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191127.4 Marne: Brand einer Doppelhaushälfte

Marne (ots)

Am heutigen Mittag ist in einer Hälfte eines Doppelhauses in Marne ein Feuer aus noch unklarer Ursache ausgebrochen. Die Ermittlungen in dieser Sache übernimmt die Heider Kripo.

Kurz vor 13.00 Uhr sprach ein Passant eine zufällig durch die Straße Alter Kirchweg fahrende Streife an und wies auf ein Feuer hin, das in einer Doppelhaushälfte lodern sollte. Die Beamten entdeckten daraufhin offene Flammen in dem Objekt und alarmierten die Feuerwehr. In dem Gebäude selbst befanden sich keine Personen, der benachbarte Teil war unbewohnt. Gegen 13.30 Uhr war das Feuer gelöscht, die Ursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Das betroffene Halbhaus ist aktuell nicht bewohnbar.

Merle Neufeld

