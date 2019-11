POL-IZ: 191128.2 Heide: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Polizeidirektion Itzehoe

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in Heide ereignet hat, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer und nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Um 08.30 Uhr wartete die Anzeigende bei Rotlicht an dem Linksabbieger der Kreuzung Husumer Straße / Markt aus Richtung Norden kommend, um nach links abzubiegen. In diesem Moment fuhr ein Wagen in südliche Richtung in die Husumer Straße ein und übersah eine Radlerin, die die Husumer Straße bei Grün überquerte. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Fahrer aus und streifte dabei den VW der Anzeigenden am linken Kotflügel. Zunächst hielt der Unfallverursacher an der Tankstelle in der Husumer Straße, setzte dann jedoch seinen Weg in Richtung Wesseln fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die beteiligte Radlerin entfernte sich ebenfalls.

An dem Sharan der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das flüchtige Unfallfahrzeug müsste vorne links Beschädigungen davongetragen haben.

Bisher ist es der Polizei nicht gelungen, den flüchtigen Autofahrer zu ermitteln. Er war in einem hellen, etwas höheren Auto mit Heider Kennzeichen unterwegs. Neben ihm suchen die Ermittler nach der Radfahrerin und einer Zeugin mit kleinerem Hund, die den Vorfall beobachtet haben dürfte. Die Gesuchten sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

