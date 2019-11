Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Scheibe eingeschlagen in Wöllstadt ++ Hohen Schaden an Schulturnhalle in Büdingen verursacht

Friedberg (ots)

Hohen Schaden an Schulturnhalle verursacht

Büdingen: Auf rund 10.000 Euro dürften sich die Schäden belaufen, die Unbekannte Anfang der Woche an der Turnhalle am Gymnasium verursachten. Mit Farbe hantierten die Täter, zu denen die Polizei nun um Hinweise bittet.

Am Montag, gegen 17 Uhr, war auf dem Schulgelände am Gymnasium in der Wilhelm-Lückert-Straße noch alles in Ordnung, als der Schulleiter das Gelände verließ. Am Dienstagmorgen, um 07 Uhr, stellten die Verantwortlichen dann erhebliche Vandalismusschäden fest. Mit orangener, weißer, schwarzer und roter Farbe hatten Unbekannte an der Fassade der Turnhalle mehrere Schriftzüge aufgebracht, zwei Baucontainer beschmiert und sich über das zurzeit aufgestellte Gerüst auch auf das Dach der Turnhalle begeben. Dort besprühten die Täter mehrere Lichtkuppeln.

Nach ersten Schätzungen dürften die Vandalen rund 10.000 Euro Schaden angerichtet haben. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise. Wer hielt sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Schulgelände auf? Wer prahlte vielleicht mit der Tat? Wer hatte entsprechend farbige Sprühfarbe?

Scheibe eingeschlagen

Wöllstadt: Die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen Skoda Octavia schlug ein Unbekannter zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 07 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz am Bürgerhaus in der Paul-Hallmann-Straße in Nieder-Wöllstadt ein. Aus dem Auto entwendete der Täter eine Sonnenbrille und ein Ladekabel. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

