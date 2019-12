Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201219-1138: Nach Weihnachtsfeier verunfallt - Blutprobe fällig

Gummersbach (ots)

Nach einer Weihnachtsfeier hat sich ein 39-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen (20. Dezember) alkoholisiert ans Steuer gesetzt; die Fahrt endete auf der Kaiserstraße, als der Mann ein geparktes Auto rammte. Gegen ein Uhr war der Wipperfürther auf der Kaiserstraße in Richtung Marienheide gefahren; er kam dabei so weit nach rechts, dass er in ein auf dem unbefestigten Randstreifen parkendes Auto fuhr. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen; nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von 1,2 Promille anzeigte, war eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins fällig.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell