POL-GM: 221219-1144: Drei Verletzte bei Unfall auf der L 302

Engelskirchen (ots)

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag (21. Dezember) in Engelskirchen ereignet hat. Gegen 14.50 Uhr hatte eine 25-Jährige aus Engelskirchen mit ihrem Opel Corsa an der Einmündung mit der L 302 von der Verbindungsstraße zur Olpener Straße in Engelskirchen Hardt nach links in Richtung Bickenbach abbiegen wollen. Sie stoppte ihr Fahrzeug zunächst an der Einmündung, fuhr dann aber in den Einmündungsbereich ein, obwohl sich aus Richtung Bickenbach ein 38-Jähriger Gummersbacher mit einem Skoda Fabia näherte. Der Skoda prallte mit großer Wucht in den Opel Corsa, wodurch die 25-Jährige und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen davon trugen. Der Gummersbacher erlitt dagegen lediglich leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

