Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221219-1143: Kennzeichen gestohlen

Wiehl / Gummersbach (ots)

In den vergangenen Tagen wurden in Gummersbach und Wiehl zwei Kennzeichen gestohlen. In der Straße "An der Schüttenhöhe" montierten Diebe am Freitag (20. Dezember) zwischen 14.00 und 21.30 Uhr die Kennzeichen K - KW 2391 von einem grauen Skoda ab. Auf dem Pendlerparkplatz in Wiehl-Forst machten sich Unbekannte zwischen Mittwochmorgen (18. Dezember, 07.00 Uhr) und Freitagabend (19.30 Uhr) an einem weißen VW Tiguan zu schaffen und klauten die Kennzeichen M - H 5523. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

