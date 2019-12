Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brand im Clubhaus der Hells Angels

Gummersbach (ots)

Ein Brand hat am Montagabend (23. Dezember) das Clubhaus der Hells Angels in Gummersbach-Erbland zu großen Teilen zerstört. Gegen 22.00 Uhr war der Feuerwehr eine Rauchentwicklung auf dem Gelände des Clubhauses gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen. Nach einer ersten Begehung des Brandortes durch einen Brandermittler der Polizei am heutigen Morgen konnte die Brandursache noch nicht eindeutig geklärt werden; die Untersuchungen werden am Freitag fortgeführt.

