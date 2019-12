Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261219-1149: Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in einen Lebensmitteldiscounter auf der Kaiserstraße haben Unbekannte am frühen ersten Weihnachtstag einen Alarm ausgelöst und sind ohne Beute geflüchtet. Gegen 04.25 Uhr hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeworfen, das Fenster anschließend entriegelt und ein Stück weit geöffnet. Dann ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, ohne den Markt betreten zu haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

