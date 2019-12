Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Dunkle Mercedes C-Klasse flüchtig

Goch (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2019) gegen 17.35 Uhr kam es auf der Klever Straße (B 9) in Höhe des Zubringers, Klever Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein 56-jähriger Gocher fuhr auf den Linksabbiegerstreifen der Klever Straße (B 9) und wollte in die Klever Straße einbiegen. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in diesem Moment von der Klever Straße kommend nach rechts auf die B9 und touchierte dabei den Hyundai Tucson des Gochers an der linken Fahrzeugseite. Der Gocher und eine weitere Zeugin hielten umgehend an. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle in Richtung Kleve. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Fahrers handelt es sich vermutlich um eine Mercedes C-Klasse der aktuellen Modellreihe in dunkler Lackierung, der einen Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite aufweist.

Hinweise zum Fahrer und/ oder zum Fahrzeug bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell