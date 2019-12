Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter PKW-Diebstahl

Täter lösen Alarmanlage aus

Emmerich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) gegen kurz nach 02:00 Uhr wurden Anwohner an der Sternstraße von der Alarmanlage eines dort abgestellten Autos wach. Als der Besitzer des Wagens nach draußen ging um nachzuschauen, stellte er Beschädigungen am Schloss des blauen VW Multivan fest. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, den Wagen zu öffnen. Die Alarmanlage schreckte sie von ihrem Vorhaben jedoch ab und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

