Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Werkstatt/ Täter überwinden 2m hohen Zaun

Kleve (ots)

Unbekannte Täter schafften sich in der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Mittwoch (18. Dezember 2019), 08.00 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Werkstattgelände an der Straße im Schlop und brachen dort zwei Rolltore auf. Die Täter überwanden zuvor einen zwei Meter hohen Doppelstabzaun, der das gesamte Gelände umgibt. Die beiden Rolltore, die sich an der linken sowie an der Gebäuderückseite befinden, wurden durch die Unbekannten aufgehebelt. Aus der Halle entwendeten die Täter diverse Werkzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve 02821 5040. (as)

