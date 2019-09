Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 19-jähriger gerät in den Straßengraben

Schwelm (ots)

Freitag, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Opel auf der Talstraße in Richtung Wuppertal. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er etwa in Höhe der Blücherstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dort befindlichen Grünstreifen. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 19-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Talstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Opel des 19-Jährigen musste durch einen Abschlepper vom Unfallort entfernt werden.

