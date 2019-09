Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- 79-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Breckerfeld (ots)

Am Sonntag fuhr ein 79-jähriger Hagener mit seinem Dacia auf der L528 aus Hagen in Richtung Breckerfeld. In Höhe der Ortschaft Heide geriet er aus bisher unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach links in den Gegenverkehr. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen die Böschung, welche das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Unfallzeugen kamen dem Fahrer und seiner Beifahrerin sofort zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Während der Fahrer des Dacia leichte Verletzungen erlitt, verletzte sich die 79-Jährige schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell