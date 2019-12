Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrüche in zwei Schulen

Geldern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. Dezember 2019) ist es in Geldern zu Einbrüchen in zwei Schulen gekommen. Die Täter schlugen bei einem Schulgebäude an der Anne-Frank-Straße die Scheibe einer Fluchttür ein, die sich im Innenhof des Gebäudekomplexes befindet und durch einen Fußweg vom Schulhof zu erreichen ist. In der Schule durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und das Lehrerzimmer. Die Türen zu den Räumen und die Schränke in den Zimmern wurden durch die Täter jeweils gewaltsam geöffnet. Zur Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Am Haagsche[n] Weg schlugen Unbekannte die Scheibe neben einer Notausgangstür im Obergeschoss ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Die Tür ist von außen über eine Notfalltreppe zu erreichen. Die Täter setzten einen Feuerlöscher ein, der an einer Wand im Gebäude hing, und verunreinigten damit den Flur. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as/cs)

