Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

64-Jähriger von PKW angefahren und leicht verletzt

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Dienstagabend (17. Dezember 2019) gegen kurz nach 22 Uhr war ein 19-Jähriger aus Emmerich mit seinem VW Golf auf dem Hekerenfelder Weg in Richtung Borgheeser Weg unterwegs. Als er nach links in den Borgheeser Weg einbiegen wollte, fuhr er einen 64-jährigen Fußgänger an, der gerade die Einmündung in Richtung Hoher Weg passieren wollte. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (cs)

